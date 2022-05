“Kindel on, et postkontor sügise hakul suletakse, mis saab aga edasi pole praegu veel kaugeltki selge,” tõdes Leisi teenuskeskuse juhataja Tuuli Pärtel.

Kui algselt loodeti, et Leisis jätkab tulevikus tööd postipunkt, mille asukohaks sobiks kohalik raamatukogu, siis praeguseks on selgunud, et raamatukogu postiteenust osutada ei soovi.