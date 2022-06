Kuressaare Nooruse kooli klassiõpetaja Stevelin Tamm on teinud mitmeid asju nii, et alternatiivi pole ta igaks juhuks välja mõelnud. Nõnda sai temast õpetaja ja nii kolis ta näiteks vaid päev pärast ülikooli lõpetamist mandrilt saarele tagasi.

Stevelin ei mäleta oma lapsepõlvest soovi õpetajaks hakata. Päris väiksena tahtis ta saada hoopis juuksuriks või lauljaks, põhikooli lõpust meenub aga soov õppida sisearhitektiks või juristiks. Ta on üsna veendunud, et ei ta pere ega sõbrad uskunud kunagi, et temast võiks õpetaja saada. “Ema kukkus imestusest peaaegu toolilt maha,” naerab ta.