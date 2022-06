Kas sinu lemmikloom on vaktsineeritud?

Lemmikloomi on jätkuvalt vaja marutaudi vastu vaktsineerida.

Tulenevalt asjaolust, et väljastpoolt Euroopa Liitu siia tulevate lemmikloomade arvukus on viimasel ajal suurenenud, on siinsete lemmikloomade vaktsineerimine Saaremaa vallavalitsuse teatel marutaudi vastu eriti tähtis.