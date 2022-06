KÜLAVAHELOOD ⟩ Kui kaalul on võim ja omakasu, pole alatusel piire

Autor ise on oma loomingu kohta öelnud, et näidendi kirjapanemisel inspireeris teda koomiline lugu elust enesest. Väino Uibo oli Elva linnapeana selle loo tunnistaja. Lugu räägib ühest kuue klassi haridusega mehest, kes vastu tahtmist poliitikasse sattus. Kõik, mis edasi juhtub, on juba Uibo fantaasiast tulenev. Autor toonitab, et kui kaalul on võim ja omakasu, pole alatusel piire.