Rohepööre paneb puid alla ka küttepuude hinnale

Saarte Häälega rääkinud kuressaarlane kurtis, et tellis märtsis Sikassaare Vanametallist 10 ruumi küttepuid, mille hinnaks öeldi 52 eurot ruumimeeter ja lubati puud koju tuua 18. maiks. Seejuures öeldi, et see hind kehtib just sel nädalal ja seejärel tõuseb.