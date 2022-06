Eesti Saarte Kogu ⟩ Ministeerium tõrjub inimtegevust väikesaartel

Eesti Saarte Kogule näib, et on ära unustatud 2004. aastal kehtima hakanud püsiasustusega väikesaarte seaduse fookus – II Maailmasõja ajal hävinud asustuse taastamine ja allesjäänud kogukondade jõuline edendamine.

„Ikka selleks, et tugevdada riigi julgeolekut ja hoida pärimuslikku kultuuripärandit koos liigirikka loodusega,” kirjutab Eesti Saarte Kogu pöördumises. „Teadlased on korduvalt juhtinud tähelepanu, et nii taimestiku kui linnustiku elurikkus on eriti kõrge seal, kus on tegemist teadliku inimtegevusega.”