2. juuni hommikul kogunevad ühel või teisel viisil turismi valdkonnas tegijad Meri spaahotelli juurde, et alustada iga-aastast ekskursiooni Saaremaal.

“Ükskõik kui keeruliselt emotsionaalne ka meeleolu on, teid kohates ning bussi astudes muutub maailm päikselisemaks ja hing soojemaks!” juhatab päeva sisse reisikorraldaja Angela Nairis. “Suur tänu, et olete just sellised nagu olete – ägedad, tegusad, rõõmsad, jutukad – vinged turismiasjalised!”