Liftiehitus puudega noorele takerdus suure lisakulu taha

"Kuna esimese makse tähtaeg on juba möödas, tahab Elektrilevi poolt sellest summast (3525,96 eurot – toim) hiljemalt 13. juunil, et lepingut mitte lõpetada," ütles Laus. "Minul seda summat ei ole ning seni pole abi olnud ka heategevusühingute ja vallavalitsuse poole pöördumisest."

"Valla sotsiaalosakond pakkus välja, et võiksin abipalvega pöörduda koguduste poole, aga mina ei tea ühtegi kogudust, kes sellist heategevust teeks," ütles Laus. "Neil on ju endalgi raske, et ots otsaga kokku tulla. Ehk aga leidub keegi hea inimene või firma, kes on nõus Elektrilevile selle vajaliku summa tasuma?"