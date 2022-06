Ka homne ilm tuleb päikeseline

Ööl vastu esmaspäeva on Eestis oodata vähese ja vahelduva pilvisusega ilma. Mõnel pool sajab hoovihma. Paiguti on udu. Puhub läänekaare tuul 2-7, rannikul puhanguti kuni 11 m/s. Õhutemperatuur on 8..13°C.Esmasspäeva päeval tuleb vahelduva pilvisusega ilm. Paljudes kohtades sajab hoovihma, on äikest ja sadu võib olla tugev. Puhub läänekaare tuul 4-9, puhanguti kuni 13 m/s. Õhutemperatuur on 15..21°C.