Mustjala festival pakub kirevat ja kvaliteetset programmi

Festival on aasta-aastalt kasvanud ja laienenud ja nii varsti juba pea kolm aastakümmet. Milline energiaallikas korraldajaid jätkuvalt liikumas hoiab?

Teine inspiratsiooniallikas on müstiline Saaremaa oma võrratu looduse, kultuuri ja kommetega. Nende kahe elemendi ühendamisel on head eeldused kunstiime sünniks.

Tänavune festival on aegade suurim. Kas piiridest on veel vara rääkida ja mis võiks seda tüüpi ürituse laienemist üldse piirama hakata?

Minu jaoks on kõige olulisem sisu ja kvaliteet ning soov pakkuda sügavaid kultuurielamusi. Tänavune Mustjala festival on oma 12 kontserdi ja neile lisanduvate üritustega tõepoolest senistest suurim, kuid see ei ole omaette eesmärk.