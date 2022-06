Kuressaare kolledž ja Saaremaa gümnaasium tihendavad koostööd

"Mina koolijuhina usun siiralt, et gümnaasium on esmajoones eelhäälestus ülikooliks," põhjendas Saaremaa gümnaasiumi juht Ivo Visak äsjasõlmitud kokkuleppe sündi. "Kui me saame siinsamas Saaremaal anda gümnaasiumiõpilastele võimaluse kasvõi natuke ülikooli juures toimetada, on nende tahe edukalt sinna jõuda kindlasti suurem."