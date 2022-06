Arvatakse, et inimesed on siinmail elanud üle kahe tuhande aasta, seda tõendavad leiud Kabeli väljalt. Leedri “liivaküngas” on ilmselt jälg endisest mereranna kuhjatisest ja et ümberringi olid soodsamad põllumaad, siis ongi sajanditega tekkinud tiheasustusega taluhoonete grupp.