MÄLESTAME ⟩ Isa Toivo on võidelnud head usuvõitlust

Alates 2010. aastast teenis isa Toivo Tornimäel, hooldades peale selle veel kuut Saare- ja Muhumaa kogudust. Selles on olnud talle oluliseks toeks preestriemand Marina. Kahekesi on nad olnud meie kirikus eeskujuks vaimulikus teenimises ja majapidamiste ülalhoidmises.

Inimese elu suurim traagika ei seisne selles, et lõpeb tema ihulik elu, vaid selles, kui elu on elatud tühiselt ja hing ettevalmistamata siit äraminekuks uude olemisse.

Preestril on palju vaimulikke võitlusi, ent juba oma ametilt peab ta endale meenutama iga päev, et kord astub hing Issanda ette. Isa Toivo on võidelnud head usuvõitlust ja see arvatakse talle eesõiguseks.