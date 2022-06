52. LAULUPIDU ⟩ Hõõguvast sädemest süttib taas laululeek

Kolm korda on alustatud laulupeo planeerimist ning kahel korral on tulnud see pooleli jätta. Lõpuks ometi on aga korraldajaid, koore, orkestreid ja ansambleid ahistanud koroonaviirus tänavu sunnitud taanduma. Laulupeo kunstilise juhi Ester Soe sõnutsi on nüüd kõik vajalikud ettevalmistused tehtud, jääb üle vaid vihma tõotavat ilmaennustust trotsides rahvariided kapist välja otsida ja peole minna.