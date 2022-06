Euroopa parlament keelab 13 aasta pärast sisepõlemismootoriga autode müügi

VASTU! Saksamaa transpordiminister Volker Wissing on üks tippametnikest, kes on vastu plaanile lõpetada alates 2035. aastast euroliidus uute sisepõlemismootoritega sõiduautode müük, sest see paneks keelu alla ka keskkonnasõbraliku e-kütuse kasutamise. Pildil väljub minister oma ametiautost, BMW-st.

Foto: Technik-smartphone-news.de