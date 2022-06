KES TAHTIS SOOJA? ⟩ 30-kraadine suvesoe jõudmas viimaks ka siiakanti

Teisipäeval on Eesti kohal nõrk madalrõhuvöönd. Öösel on selgem ja saju võimalus on väiksem. Päeval on pilverünki, millest kohati ka hoog vihma tuleb. Puhub mõõdukas põhjakaare tuul. Õhutemperatuur on öösel 5..10, rannikul kuni 14, päeval 17..22°C, põhjarannikul on veidi jahedam.