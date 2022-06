Mändjalas avatakse uus rannabaar Körs

Idee ettevõtlusega randa minna tekkis Varblasel juba siis, kui ta hakkas Tirtsu ehitama, kuid plaan jäi pooleli, kuna Saaremaal on Varblase sõnul raske sellist rannaäärset maad leida. Veebruari lõpus käis ta elukaaslasega Saaremaal ning kuulis, et Mändjala Surf Bar lõpetab tegevuse. Varblane helistas kohe surfibaari omanikule, et uurida maatüki kohta.