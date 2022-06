Ilmateenistus hoiatab, et väga kõrge õhutemperatuuri püsimisel muutub kuumus väikelastele ja nõrgema tervisega inimestele raskesti talutavaks.

Jaanipäeval jätkub kõrgrõhuala tugevnemine ning ilm on kuiv ja enamasti selge taevaga. Tuul on võrdlemisi nõrk ja valdavalt läänekaarest. Õhutemperatuur on öösel 9..14, päeval tõuseb 25..28°C-ni, rannikul jääb veidi alla 20°C.