Ametikoolis on hetkel kõige popim eriala noorem tarkvaraarendaja

„Oskused maksavad. Ametikooli eesmärk on anda õppijatele võimalus omandada oskused, millega edukalt tööle asuda,“ rääkis tarkvaraarendaja eriala õpetamist eest vedav Kuressaare ametikooli juhtõpetaja Jane Mägi. „Kui juba esimese kursuse lõpetanud noortele pakutakse suveks tarkvarafirmades testijana tööd, siis minu jaoks on see signaal sellest, et meie õppetöö on hästi läbi viidud," lisas ta.