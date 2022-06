Invalifti eest võidelnud ema tõstab käed üles: "Ma lihtsalt ei jaksa enam!"

"Neli aastat pidasime võitlust naabritega, kes polnud lifti paigaldamisega nõus. Sain küll kohtus võidu, aga ometi tuleb mul käega lüüa, sest Elektrileviga ma võidelda ei suuda," tõdes Kaja Laus. Tema hinnangul on Elektrilevi ligi 7000-eurone hinnapakkumine, mida firma kaabli majast eemale paigaldamiseks küsis, "õhku täis puhutud".

Elektrilevi kalkulatsiooni järgi maksab projekt 2150 eurot, 32-meetrise madalpingekaabli ehitamine 3420 eurot ja projektijuhtimise tasu 186,60 eurot. Koos käibemaksuga on summa 6907,92 eurot. Poolt sellest summast soovis firma hiljemalt 13. juuniks. Kuna Lausil polnud sellist raha kusagilt võtta, teatas Elektrilevi talle 20. juunil, et leping on tühistamiseks menetlusse antud.