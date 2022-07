Päevajuht, oma kooliteed Kavandi algkoolis alustanud Aarne Põlluäär toonitas luuleridadele viidates, et kuni elavad me külad, jääme püsima. Kõik Kavandi piirkonna üheksa küla elavad oma elu, püsides kindlalt arenguteel ja edendades maaelu ühel või teisel viisil. Rõõmustav on see, et enamikus külades on elanike arv kasvanud, metsa- või põlluveerde on kerkinud uusehitisi.