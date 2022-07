Roomassaare uusarenduse hind kerkis veebioksjonil kosmosesse

Kõrgeima pakkumise teinud Saarte Metsamajanduse OÜ juhatuse liige Marek Mägi ütles, et nemad olid suureks hinnatõususuks valmis. "Me oleks heameelega alghinnaga ostnud, aga nagu tihtipeale juhtub – mida madalam alghind, seda kõrgem lõpphind," rääkis Mägi. "Viimase aastaga on palju juhtunud, kindlasti oleks hind veel aasta tagasi olnud oluliselt madalam."