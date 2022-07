KENA SOE ⟩ Nädal jätkub tavalise mõnusa Eestimaa suveilmaga

Esmaspäeval tugevneb Balti riikide kohal kõrgrõhuala. Päev on üksikute pilverünkadega. Väike hoovihma võimalus on saartel ja ka Võrumaal, pole välistatud äike. Läänekaare tuul on nõrk, saartel on edelatuule puhanguid 11 m/s. Õhutemperatuur tõuseb 25°C ümbrusse, läänekaare tuulele avatud rannikul on kuni 22°C.