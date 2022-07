Patoloog Rodionov: 24aastase joodiku maks lagunes mu peos laiali nagu kohupiim

Kuressaare haiglas töötaval dr Rodionovil on kogu eluks meelde jäänud kaks kunagist “klienti”, kes sattusid tema ette lahkamislauale siis, kui ta oli alles seitse-kaheksa aastat patoloogina tegutsenud.

“Kord kutsus peaarsti asetäitja dr Maie Õun mind uurima Saaremaa tollase esijoodiku surnukeha,” meenutab Rodionov. “Kui dr Õun poleks mulle öelnud, et see mees oli alkohoolik, poleks seda millegi põhjal öelda saanud – absoluutselt iga organ oli ideaalses seisukorras. See mees oma vastupidavate organitega oli geneetiline ime!”