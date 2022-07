Saaremaa vallavanem Madis Kallasest saab uus keskkonnaminister

Saarte Häälele teadaolevalt on Madis Kallas valmis keskkonnaministriks hakkama ning vallavanema kohusetäitjana jätkab kuni uue vallavanema valimisteni eelmine Saaremaa vallavanem Mikk Tuisk .

Rahvusringhääling vahendas, et sotsiaaldemokraatide ministrikandidaadid on ametlikult kinnitamata andmetel Piret Hartman kultuuriministri kohale, Madis Kallas keskkonnaministri kohale, Riina Sikkut majandusministri kohale, Peep Peterson töö- ja terviseministri kohale ja Lauri Läänemets siseministri kohale

Reformierakonnale jääb valitsuses kanda peaministri, maaeluministri, kaitseministri, sotsiaalkaitseministri ja rahandusministri koht, vahendab Postimees. See tähendab, et saaksid jätkata kõik samad ministrid, kes juba nendes ametites on. Justiitsminister Maris Lauri, ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt ja haridus- ja teadusminister Liina Kersna jäävad tööst ilma.