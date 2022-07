KORD MAJJA ⟩ Politsei edastab elektritõukside kasutajate rikkumisi rendifirmadele

„Hulk õnnetustest juhtub selle tõttu, et kergliikuri juht on tarvitanud alkoholi või sõidetakse ühe tõukeratta peal mitmekesi. Kergliikur on sõiduk, millega liikleja on seaduse mõistes juht ehk ta peab olema kaine samamoodi nagu autojuht või mootorrattur. Samuti on kergliikur ette nähtud ühe inimese vedamiseks, sest mitmekesi peal olles läheb sõiduk tasakaalust välja ning liiklusohtlikud olukorrad või õnnetused on kerged tekkima,“ rääkis politsei- ja piirivalveameti ennetuse ja süüteomenetluse büroo politseikolonelleitnant Sirle Loigo.