Saaremaa vallavanema kohusetäitjaks saab Liis Lepik

Algselt pidi vallavanema kohusetäitjaks saama abivallavanem Mikk Tuisk , kuid temal ei ole see võimalik. „Põhjus lihtne. Ma lähen esmaspäevast kaheks nädalaks puhkusele. Lähen välismaale ja mul on asjad ette planeeritud,” lausus Tuisk BNSile.

Ta ei osanud öelda, kes võiks olla uus vallavanema kandidaat, kuid kaalumisel on mitu inimest. „Mulle väga meedlib see ametikoht, kus ma praegu olen. Ma ei pea tingimata ise vallavanemaks saama. Mul on väga kurb meel, et Madis Kallas ära läheb. Mulle meeldis see dünaamika, mis seni vallavalitsuses on olnud,” rääkis Tuisk.