Ametist lahkunud Madis Kallas ütles reedel Saarte Häälele just need kaks nime. “Ma arvan, et vallavanem võiks olla rahva mandaadiga,” arutles viimast päeva vallavanema ametis olnud Kallas.

Enne eelmisel sügisel toimunud valimisi poolteist aastat vallavanem olnud Mikk Tuisk ütles, et täna kaalutakse valimisliidu juhtgrupis tõesti kahe kandidaadi vahel. “Jah, olen valmis asuma uuesti vallavanemaks, kui leiame, et see on vallale kõige parem variant,” ütles Tuisk, kes valimistel tegi Kallase järel nimekirja teise tulemuse, saades 380 häält. Praegune abivallavanem oli ka algselt valimisliidu vallavanema kandidaat, kuni Madis Kallas nädal enne valimisi teatas oma valmisolekust taas valda juhtida.