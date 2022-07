Saaremaa, Eesti suurim saar on populaarne turismisihtkoht just oma eraldatuse ja omanäolisuse tõttu. Kahjuks ei ole aeg Saaremaa ja selle elanike vastu alati just armuline olnud. Siit on üle käinud mitmed sõjad ja peetud palju veriseid lahinguid. Ka on saar olnud korduvalt okupeeritud võõrvõimu poolt.