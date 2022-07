Ka Saaremaa suplusvees tuvastati oksendamist ja kõhulahtisust põhjustav vibrioon

Tegemist on mittetoksiliste koolera vibriooni tüvedega, mis ei oma epideemilist potentsiaali, kuid võivad kahele kuni kolmele protsendile inimestest põhjustada oksendamist, kõhulahtisust, haavanakkust, kõrva- ja nahapõletikku ning mädanikke.

Ohustatud on eelkõige väikesed lapsed, nõrgenenud immuunsusega inimesed ja need suplejad, kelle nahal on marrastusi või haavandeid.