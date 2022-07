Kuressaare lossihoovis algavad täna 15. Saaremaa ooperipäevad

„Näete Saaremaal minu viimast viit loomeaastat. Tahan, et iga mu lavastus oleks uutmoodi risk, sest kui pole väljakutseid, pole ka kunsti. Jutustan iga lavastust erineval viisil, kuid just nii, nagu usun heliloojad oleksid soovinud,“ rääkis Znaniecki. „Näiteks kui helilooja tahtis oma aja auditooriumit šokeerida, siis on minu kohustus välja mõelda, mis šokeerib tänapäeva inimesi. Loodan väga, et Saaremaa ooperipäevade publik ei pea tulemuses pettuma,“ lausus ta.