Rae poe asemele tuleb Maxima

Kuressaares Raekoja 10 asuvasse hoonesse rajatava Maxima kaupluse müügisaal on ligi 800 ruutmeetri suurune ning poe sortiment hakkab tuginema alates eelmisest aastast üle Eesti Maxima X kodukauplustes sisse viidud uuendatud formaadile. Maxima X kodukaupluses on suur rõhk just toidukaupadel – iseäranis värske liha, kala ning puu- ja juurviljade osas.