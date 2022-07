Sandro Batista plaanib Kuressaarde tuua itaaliapärase restoranielamuse

“Inimesed tulevad ooperist, nad on väsinud kolmetunnisest istumisest ja vajavad lõõgastust,” räägib söögikoha avamise põhjusest selle omanik Sandro Batista . “Siin saavad nad head šampanja, head Vahemerest inspireeritud toitu, head teenindust.”

Pop-up-restoran on avatud, kuni viimane inimene toidukohast lahkub. Mehe sõnul on tema kultuuris ebaviisakas kiirustada välja sööma tulnud inimest koju minema, mistõttu on nad valmis olema avatud ka kuni esimeste hommikutundideni.