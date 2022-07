Ken Torn-Ken Järveoja lõpetasid Rally di Roma laupäeva 16. kohal

Hommikuse esimese katse lõpus sõnas Torn, et auto on alajuhitav ja ringi viimasel katsel, et ta peab enda sõitu parandama. Ennelõunase ringi parimaks katseajaks jäi SS3 välja sõidetud kümnes aeg. Lõunapausile said esimest korda Rally2 autoga asfaldiralli sõitvad eestlased absoluudi üheksandalt kohalt. Kaotust liidritele 35,1 sekundit.