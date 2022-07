Saaremaa politsei nabis kinni viis purjus roolikeerajat

„Laupäeval teatati Orissaare alevikust, et teataja sõidukile Volkswagen on otsa sõidetud ning teine osapool on sündmuskohalt lahkunud,“ ütles Kuressaare politseijaoskonna menetlusgrupi juht Priit Sepp. „Liiklusõnnetuse teine osapool leiti üles, kuid viimane oli alkoholi tarvitamise tunnustega.“