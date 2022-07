Muinsuskaitseamet ei lubanud fašismiohvrite monumendile infotahvlit

„Täiendava infotahvli lisamine ei ole põhjendatud, sest see dubleeriks monumendil kajastatut. Kunstilise teostuse osas võib kaaluda monumendi jalamil tagasihoidlikul väikesel metallplaadil monumendi autorite kajastamist,” vastas muinsuskaitseameti Saaremaa nõunik Liis Koppel valla ettepanekule.

Saaremaa vallavolikogu Kuressaare linnakodaniku komisjoni viimasel koosolekul tõusetus teema, et Kuressaare linnuse kaguraveliinil asuval fašismiohvrite monumendil puudub infotahvel selgitamaks, millega on tegu. Kuna tegemist on atraktiivse turismiobjektiga, kus käib palju külastajaid, otsustas komisjon teha vallavalitsusele ettepaneku lisada fašismiohvrite monumendile infotahvel.