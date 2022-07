Omastehooldusreform tooks paljudele leevendust

Omastehooldusreformi eesmärk on muuta hooldekodukoht igale eakale kättesaadavaks, sõltumata tema enda ja ka omaste rahalisest võimekusest. Riik koostöös kohaliku omavalitsusega on valmis katma isiku oma pensionist puudujääva hooldekodu kohatasu maksumust, mis kindlasti on mitmetele omastele suureks kergenduseks ja abiks.

Võime eeldada, et otsuse oma lähedase hooldekodusse paigutamiseks teeb nüüdsest lihtsamaks see, et riik tuleb peredele appi ja kompenseerib teenuse. Kui paljud selle otsuse nüüd teevad, on raske ette prognoosida, kuid mingi kasvuga tuleb kindlasti arvestada.