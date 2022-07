Est-Agar plaanib uue vetikakasvatuse liiniga tootmist suurendada

"Tootmistvajadusest tulenevalt on ettevõttel tulevikus vajadus suurendada ka vetika kättesaadavust ja rajada vetikakasvatused. Karbiliini rajamine on suunatud tulevikku ja fookuses on leida sobiv karpide töötlemise väljund, sealhulgas ka tootesuunad. Mõlema kasvatuste suund on ka merevee puhastamine kalakasvatuste kõrval kuna vetika- ja karbikasvatused on positiivse mõjuga merevee puhtusele," kommenteeris Est-Agari kaasasutaja Mart Mere BNS-ile.