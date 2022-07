„Hoia merd!" kampaania on Kuressaare supelrannas juba teist korda, kus riietuskabiinid on saanud uue kuue, millelt saab lugeda Läänemere elustiku kohta. Nii on võimalik riietumist oodates lugeda, vaadata fotosid ja ammutada teadmisi, kellega me Läänemerd jagame.