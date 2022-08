ALGAS VÄHIPÜÜGI HOOAEG ⟩ Vähipüügil tuleb hoiduda võõrliikide ja haiguste levitamisest

„Jõevähi arvukus on viimastel aastatel püsinud stabiilsena, kuid seda ohustavad võõrliigid: ogapõskne vähk, signaalvähk ja veel vähelevinud marmorvähk,“ loetles Keskkonnaameti jahinduse ja vee-elustiku büroo juhataja Aimar Rakko.

„Ameerika päritolu vähi võõrliike on avastatud Eestis kümnetes veekogudes ja nende väljatõrjumine on praktiliselt võimatu. Seejuures levivad vähi võõrliigid looduses reeglina just inimese käe läbi.“