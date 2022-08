Gümnaasiumi Facebooki lehel antakse teada, et kooli tekli esimene prototüüp on valmis. Teklil on ätsed saanud geomeetrilisema vormi, samas on säilinud koolile juba omaseks saanud tumesinine toon.

Saaremaa gümnaasiumi direktori Ivo Visaku sõnul on teklikonkursi võitnud kujund tugevalt seotud aatriumi lage kaunistava kunstiteosega. "Tikandite arv oli aga väga suur, põhimõtteliselt pidime leidma veidi taskukohasema versiooni sellest, kuidas me saame need ätsekujundid ära teha. Siis tuligi appi geomeetriline lahendus, kus see tikandite arv on natuke väiksem," ütles Visak.