Rahvusvaheliselt tunnustatud kunstnik Vello Vinn on tuntud oma peenekoeliste ja detailirikaste ofortide poolest. Uuemas loomingus, alates 1994. aastast, on kunstnik kasutanud kuivnõela tehnikat.

Sürreaalsed teosed on näitusel reastatud kronoloogilises järjekorras. On näha, et aastatega on kunstniku tööd läinud aina värvikamaks, kirevamaks, dekoratiivsemaks, kuid sarnane joon – teoste omamoodi psühhedeelsus – on püsinud.