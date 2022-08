SUUR MAA, SUURED ASJAD ⟩ Sügise kuulutajad

Ühel päeval hommikuse Tallinna südalinna tööle kõmpides kuulsin tuttavat rütmilist undamist. Seal ta oligi. Lehepuhur. Klassikaline, sisepõlemismootoriga. Küllap on akudel töötavad riistapuud ikka veel liiga kallid ja kojameestele kasutamiseks ehk ka ebamugavad, sest nõuavad tüütut laadimist. Palju sa endale neid akusid ikka kokku ostad. Lihtsam on törts kütust paaki valada.

Lehepuhur on umbes sama armastatud (jah, iroonia!) nagu Saksa säästukaupluste keti Lidl selle suve reklaam “Pa-pa-parim suvi”. Ei leidu seltskonda, kus poleks see teemaks tõusnud. Küllap kõnealuse kaubandusliku teadaande loojad näevad vaimusilmas juba ihaldatud reklaamimaailma Oscarit ehk kuldmuna oma riiulil ja tellija on tänulik.