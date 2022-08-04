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Peresündmused Saare maakonnas

28. juuli – 3. august
Saarte Hääl
Peresündmused Saare maakonnas
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Perekond.
Perekond. Foto: Unsplash

Registreeritud peresündmused Saare maakonnas vahemikus 28. juuli – 3. august

SÜNNID

  • Johannes Saar (11.07) Maleva küla
  • Marie Johanna Janu (21.07) Aste alevik
  • Andriy Demianov (22.07) Kudjape alevik
  • Artur Maisla (25.07) Vaivere küla
  • Aleksandra Simastel (26.07) Väike-Rahula küla
  • Linda Lember (26.07) Kailuka küla
  • Madis Aadussoo (27.07) Kuressaare linn
  • Hugo-Jasper Veske (27.07) Tehumardi küla
  • Klaus Sillart (27.07) Kuressaare linn
  • Raigo Hints (29.07) Kuressaare linn
  • Amanda Hansen (31.07) Kuressaare linn
  • Uku Raik (2.08) Kuressaare linn

SURMAD

  • Jaan Virak (80) Mäebe küla
  • Voldemar Tiit (90) Kuressaare linn
  • Helga Tuisk (91) Soela küla
  • Aime Käen (83) Kuressaare linn
  • Arvo Raudsepp (70) Aste alevik
  • Egert Oeselg (41) Kuressaare linn

ABIELUD

  • Maige Vallik ja Joel Tomingas – 29. juuli
  • Katrin Koost ja Sander Nuum – 1. august
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