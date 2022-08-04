Registreeritud peresündmused Saare maakonnas vahemikus 28. juuli – 3. august
Peresündmused Saare maakonnas
28. juuli – 3. august
Peresündmused Saare maakonnas
SÜNNID
- Johannes Saar (11.07) Maleva küla
- Marie Johanna Janu (21.07) Aste alevik
- Andriy Demianov (22.07) Kudjape alevik
- Artur Maisla (25.07) Vaivere küla
- Aleksandra Simastel (26.07) Väike-Rahula küla
- Linda Lember (26.07) Kailuka küla
- Madis Aadussoo (27.07) Kuressaare linn
- Hugo-Jasper Veske (27.07) Tehumardi küla
- Klaus Sillart (27.07) Kuressaare linn
- Raigo Hints (29.07) Kuressaare linn
- Amanda Hansen (31.07) Kuressaare linn
- Uku Raik (2.08) Kuressaare linn
SURMAD
- Jaan Virak (80) Mäebe küla
- Voldemar Tiit (90) Kuressaare linn
- Helga Tuisk (91) Soela küla
- Aime Käen (83) Kuressaare linn
- Arvo Raudsepp (70) Aste alevik
- Egert Oeselg (41) Kuressaare linn
ABIELUD
- Maige Vallik ja Joel Tomingas – 29. juuli
- Katrin Koost ja Sander Nuum – 1. august
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