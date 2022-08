UURING ⟩ Iga kolmas Eesti inimene valib toitu odavaima seast

Kantar Emori ja Toiduliidu ühise ostukäitumise jaeseire uuringu kohaselt eelistab kodumaiseid toidutooteid jätkuvalt ligi 80% protsenti eestlastest ning see suurusjärk on püsinud sama rohkem kui kümne aasta vältel. Aastaga on kasvanud on aga inimeste hinnatundlikkus – odavaima toote seast valib toitu iga kolmas Eesti inimene, mistõttu jõuab korvi ka üha vähem keskkonnasõbralikke ja tervislikke toidutooteid.