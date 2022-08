KALLAS KALDAKAITSEST ⟩ Minister Kallas saarte ranniku ehituskeeluvööndi vähendamise osas kiireid arenguid ei näe

"Sellest lähtuvalt on keeruline planeerida, mis valmisolek on valitsusel ja Riigikogul selle teemaga edasi minna," ütles Saarte Häälele minister Kallas.

Ta lisas, et ehituskeeluvööndi osas on tema arvamus olnud varasemalt ja on ka praegu, et see võiks olla ülejäänud Eestiga samadel alustel ehk 200 meetri asemel 100 meetrit kaldast.