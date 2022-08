Päästjate sõnul tuleb sõpradega veekogu ääres viibides meeles pidada, et ujumine ja alkohol ei käi kokku.

"Purjus inimene ei pruugi osata hinnata olukorra ohtlikkust, seetõttu on oluline, et veekogu ääres viibides oleks alati keegi, kes oma kaaslastel silma peal hoiab. Proovi joobes ujuma minejaid alati takistada ning kui purjutaja su manitsusi ei kuula, siis kutsu appi pääste või politsei. Sul on selgroogu!" märgivad päästjad.