Kalle Laanet peatas oma liikmelisuse Saaremaa vallavolikogus

„Arutades nii kodustega kui erakonnakaaslastega, on põhjus selles, et anda suuremat laiapindsust kohalike otsuste tegemisel,” ütles Kalle Laanet BNSile. „Kui ma oleksin taastanud oma volikogu liikmelisuse, oleks pidanud volikogust lahkuma Andrus Raun, kes on minu asendusliige. Ta on hästi hakkama saanud nii volikogu liikme kui rahanduskomisjoni esimehena,” lisas Laanet.