MÄLESTAME ⟩ Hüvasti, Heinrich Männa!

Heinrich (omade ringis Heinz) jõudis kõikjale. Tema mõtete, ideedega – ja neid oli tal hulganisti – tuldi enamasti kaasa, need leidsid arenemiseks viljaka pinnase. Kahjuks mitte kõik. Nii mõnigi oluline uurimistöö jäi pooleli, nii mõnegi saarlasest suurmehe nime jäädvustamine ei leidnud otsustajate heakskiitu.

Heinzilt tuli tihti häid ettepanekuid repertuaari valikul, kontsertreiside ning meie tuntud ajalooliste inimeste tähtpäevade tähistamisega seoses. Ta oli kõigile, eriti just noortele lauljatele, eeskujuks ja autoriteediks – laululaeva kindlasõnaline roolimees. Ja kõige olulisem – ta oli Saaremaa Ühendatud Meeskoori, praeguse Saaremaa Meeskoori SÜM asutaja, asutamise idee autor, mõttekaaslaste kokkukutsuja, ametimeestega läbirääkimiste pidaja, suhete looja. Tolleaegseid juhtpositsioonidel olnud mehi kutsus ta koori ridadesse laulma, et oleks lihtsam koori tegevuseks vajalikke tingimusi luua – puudutasid need siis esinemisrõivaid, noodimaterjali, prooviruume, transporti... Sündis ime – septembri lõpuks kuulus koori nimekirja 138 (!) lauljat.