LUGEJA KÜSIB ⟩ Kuidas tuleb töötajat ületunnitöö tegemisest teavitada ja kuidas seda hüvitada?

Augustis jõustunud töölepingu seaduse muudatus ütleb, et tööandja peab töötajat teavitama ületunnitöö tegemise ja hüvitamise korrast. Ületunnitööks on üle aja töötamine, mida üldjuhul tehakse poolte kokkuleppel või tööandja ühepoolsel nõudmisel, kui see on põhjendatud erakorralise ja ajutise olukorraga, mistõttu on vajalik töötaja viivitamatu panus. Hilisemate vaidluste vältimiseks on mõistlik sõlmida kokkulepe vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (nt e-kirja teel).